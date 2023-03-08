Незаконно переправляли мужчин за границу: семерім перевозчикам аннулировали доступ к системе "Шлях"
От электронной системы "Шлях" отключили семь перевозчиков, систематически нарушавших правила пересечения государственной границы военнообязанными.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности в среду, 8 марта, приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:
- ФЛП Ятчук И.В.;
- ООО "Тамерлан ТУР";
- ООО "Смарт Вэй Логистик";
- ФЛП Палинчак Г.Е.;
- ФЛП Агронович Р.Р.;
- ООО "Запад Сап Трейд";
- ФЛП Куничник А.И..
По материалам ДБР, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - пояснили в Укртрансбезопасности.
Также Комиссия получила на рассмотрение еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
Напоминаем:
Укртрансбезопасность открыла доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях" для правоохранителей - это должно улучшить эффективность борьбы с коррупцией.