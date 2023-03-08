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Незаконно переправляли мужчин за границу: семерім перевозчикам аннулировали доступ к системе "Шлях"

Среда, 8 марта 2023, 17:02 - Анастасия Жарикова

От электронной системы "Шлях" отключили семь перевозчиков, систематически нарушавших правила пересечения государственной границы военнообязанными.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности в среду, 8 марта, приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" таких перевозчиков:

  • ФЛП Ятчук И.В.;
  • ООО "Тамерлан ТУР";
  • ООО "Смарт Вэй Логистик";
  • ФЛП Палинчак Г.Е.;
  • ФЛП Агронович Р.Р.;
  • ООО "Запад Сап Трейд";
  • ФЛП Куничник А.И..

По материалам ДБР, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - пояснили в Укртрансбезопасности.

Также Комиссия получила на рассмотрение еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Напоминаем:

Укртрансбезопасность открыла доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях" для правоохранителей - это должно улучшить эффективность борьбы с коррупцией.

война транспорт
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