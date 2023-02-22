Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях"

Укртрансбезпека відкрила доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях" для правоохоронців - це має покращити ефективність боротьби з корупцією.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Уже впродовж найближчих 10 днів детективи Державного бюро розслідувань, Служба безпеки України, Національна поліція та інші правоохоронні органи отримають доступ.

"Це рішення є частиною роботи Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) в рамках боротьби з корупцією через систему "ШЛЯХ" та покращення ефективності співпраці з правоохоронним органами", - пояснили в міністерстві.

До цього Укртрансбезпека надавала інформацію щодо заявок виключно за запитом від правоохоронних органів. Зокрема, з квітня 2022 року Укртрансбезпека отримала та надала інформацію стосовно 218 запитів щодо громадян призовного віку.

"За таких умов дані могли оброблятися протягом декількох днів. Відкриття доступу для правоохоронців дозволить обробляти дані за лічені хвилини", - додали в Мінінфраструктури.

Ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів можуть подати заявки на право перетину державного кордону України через систему "ШЛЯХ" починаючи з березня 2022 року. Йдеться про можливість виїзду водіїв вантажівок та волонтерів призовного віку.

Економічна правда