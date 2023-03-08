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Укрнафта и польская Orlen заключили контракт на поставки нефтепродуктов

Среда, 8 марта 2023, 16:11 - Анастасия Жарикова

ЧАО "Укрнафта" заключило контракт на импорт нефтепродуктов в Украину с польской компанией Orlen.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий в Facebook.

Он добавил, что вместе с тем "Укрнафта" проводит переговоры с польскими партнерами по экспорту нефти.

Корецкий объяснил, что это важно, поскольку Украине нужно получать нефтепродукты для собственных нужд и внутреннего рынка напрямую от производителя по наиболее выгодным ценам. А также необходимо освобождать место в подземных хранилищах для нефти новой добычи.

Напоминаем:

Польский концерн PKN Orlen потребует компенсации после того, как РФ прекратила поставки нефти в Польшу из-за нефтепровода "Дружба" в конце февраля.

Укрнафта нефтепродукты топливо
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