Укрнафта и польская Orlen заключили контракт на поставки нефтепродуктов

ЧАО "Укрнафта" заключило контракт на импорт нефтепродуктов в Украину с польской компанией Orlen.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий в Facebook.

Он добавил, что вместе с тем "Укрнафта" проводит переговоры с польскими партнерами по экспорту нефти.

Корецкий объяснил, что это важно, поскольку Украине нужно получать нефтепродукты для собственных нужд и внутреннего рынка напрямую от производителя по наиболее выгодным ценам. А также необходимо освобождать место в подземных хранилищах для нефти новой добычи.

Напоминаем:

Польский концерн PKN Orlen потребует компенсации после того, как РФ прекратила поставки нефти в Польшу из-за нефтепровода "Дружба" в конце февраля.