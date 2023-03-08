Укрнафта и польская Orlen заключили контракт на поставки нефтепродуктов
Среда, 8 марта 2023, 16:11 -
ЧАО "Укрнафта" заключило контракт на импорт нефтепродуктов в Украину с польской компанией Orlen.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий в Facebook.
Он добавил, что вместе с тем "Укрнафта" проводит переговоры с польскими партнерами по экспорту нефти.
Корецкий объяснил, что это важно, поскольку Украине нужно получать нефтепродукты для собственных нужд и внутреннего рынка напрямую от производителя по наиболее выгодным ценам. А также необходимо освобождать место в подземных хранилищах для нефти новой добычи.
Напоминаем:
Польский концерн PKN Orlen потребует компенсации после того, как РФ прекратила поставки нефти в Польшу из-за нефтепровода "Дружба" в конце февраля.