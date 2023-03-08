В НБУ рассказали об обязательствах Украины по будущей программе с МВФ

Миссия МВФ по Украине начала работу - команда Украины рассчитывает, что Программа расширенного финансирования будет четко структурирована на два этапа - военный и послевоенный - и продлится четыре года.

Об этом заявили в НБУ.

"Подготовка к работе миссии осуществлялась онлайн, а сама миссия будет работать в гибридном формате. Предусмотрены многочисленные офлайн и онлайн-встречи. В состав команды Украины войдут представители Национального банка, Министерства финансов Украины и других ведомств.

В основу общей концепции программы, которая будет обсуждаться во время работы миссии, заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС", - говорится в сообщении.

Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка, добавили в НБУ.

"Мы стремимся в течение марта достичь соглашения с миссией МВФ по Программе расширенного финансирования и выйти с этим соглашением на рассмотрение Совета директоров МВФ.

Опыт прохождения Мониторинговой программы подтвердил способность Украины выполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним:

Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.

Экономическая правда