Спрос на подержанные иномарки сократился вдвое: топ моделей февраля

В феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто - это на 54% меньше чем годом ранее.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что наиболее популярным автомобилем среди подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, остается Renault Megane. В течение февраля на украинские номера перешли 1049 авто этой модели.

Далее следует Volkswagen Golf - 925 шт. Замыкает топ-3 Skoda Octavia - 710 шт.

Также в топ-5 месяца вошли Volkswagen Passat (657 шт.) и Ford Focus (360 шт.).

"Средний возраст подержанных авто, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi A4 1995 года выпуска", - добавили в ассоциации.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 25 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа - это в 3,7 раза больше реализации новых машин за тот же период.