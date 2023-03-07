Спрос на подержанные иномарки сократился вдвое: топ моделей февраля
В феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто - это на 54% меньше чем годом ранее.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Отмечается, что наиболее популярным автомобилем среди подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, остается Renault Megane. В течение февраля на украинские номера перешли 1049 авто этой модели.
Далее следует Volkswagen Golf - 925 шт. Замыкает топ-3 Skoda Octavia - 710 шт.
Также в топ-5 месяца вошли Volkswagen Passat (657 шт.) и Ford Focus (360 шт.).
"Средний возраст подержанных авто, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi A4 1995 года выпуска", - добавили в ассоциации.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 25 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа - это в 3,7 раза больше реализации новых машин за тот же период.
Напомним:
В феврале украинцы приобрели 413 новых электромобилей – с января продажи выросли на 40%.
В феврале в Украине было реализовано более 2,7 тыс. новых легковых авто, по сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а по отношению к январскому результату этого года - на 8%.
Экономическая правда