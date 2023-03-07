Попытка №2: НБУ разработал законопроект, позволяющий национализацию Сенс Банка"

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Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Сенс Банк". Соответствующий документ, а также сопроводительное письмо в профильный комитет парламента находятся в распоряжении Экономической правды. Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, Хозяйственный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, а также в законы "О банках и банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Ключевое изменение, которое предлагает НБУ, — обязать регулятор признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против собственников такого учреждения применены украинские и международные санкции. Напомним, что Украина и ЕС применили санкции против ключевых акционеров "Сенс Банка", в том числе Михаила Фридмана и Петра Авена. Это означает, что после принятия этого законопроекта НБУ будет обязан признать "Сенс Банк" неплатежеспособным и предложить правительству национализировать этот банк. В случае, если правительство согласится на национализацию, то оно будет проходить по упрощенной процедуре. Так, национализация системно-важного банка будет происходить без его докапитализации со стороны государства. Акции банка будут проданы правительству за 1 гривну.

Также в ходе национализации государство не будет проводить процедуру бейл-ин — обмена обязательств банка перед связанными с ним лицами на дополнительные акции банка. Такие обязательства банка (например, депозиты его владельца) будут просто аннулированы, а сами средства отнесены к доходам и капиталу учреждения.

Кроме того, законопроект вносит конфигурации в ряд кодексов и остальных законов, которыми описывает, что единственно вероятным методом компенсации убытков подсанкционным владельцам национализированного банка могут быть только репарации России.

Напомним, что ранее Рада уже принимала закон, упрощавший процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

Собеседники ЭП в регуляторе и парламенте утверждали, что целью принятия закона было проведение национализации "Альфа-Банка" (с 1 декабря 2022 года — "Сенс Банка") российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Однако, как писала ЭП, ситуация с ликвидностью "Сенс Банка" в ноябре-декабре 2022 года начала улучшаться. Поэтому государство не могло применить закон и вывести банк с рынка. Следовательно, возникла необходимость разрабатывать новые изменения в закон, позволяющие национализацию последнего крупного банка российских олигархов, работающего в Украине.

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