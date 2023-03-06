Правоохранители проводят обыски табачной фабрики во Львовской области

Бюро экономической безопасности проводит обыски на табачной фабрике во Львовской области, проверяют факт изготовления контрафакта.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Должностные лица компании подозреваются в изготовлении, хранении табачных изделий, не оклеиваемых марками акцизного налога.

Такие хозяйственные операции не отражались в бухгалтерском, налоговом учетах и производились без декларирования полученных доходов от их реализации.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности арестовало более 450 автомобилей одного из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции для возмещения нанесенного государству ущерба в сумме 270 млн грн.