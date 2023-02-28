БЕБ арештувало понад 450 автівок дистриб’ютора тютюнових виробів "Тедіс"

Бюро економічної безпеки арештувало більше 450 автомобілів одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи згаданого товариства у 2020-2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності. Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн.

Насправді жодного продажу тютюнових виробів цим компаніям не здійснювалося. Реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Для приховування таких господарських операцій компанія не відображала їх в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства.

За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Тедіс Україна" - одного з найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні.

"Таким чином компанія умисно ухилилася від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 270 млн грн", - зазначили в Бюро.

Аналізуючи господарську діяльність компанії-дистриб’ютора, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, у власності товариства перебуває понад 450 автомобілів.

Ймовірно, ці авто були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, тобто набуті протиправним шляхом, та використовувалися для транспортування товару.

"З метою збереження речових доказів та запобігання протиправним діям з транспортними засобами, а в подальшому забезпечення відшкодування завданих державі збитків, детективи БЕБ направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив", - додали в БЕБ.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Економічна правда