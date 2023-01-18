Український monobank виходить на ринок Польщі під назвою stereo

CEO Monobank Олег Гороховський фотО monobank

Проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі.

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський розповів в інтерв’ю ЕП.

"Ми починаємо польську історію. І вважаємо, що це буде гарний приклад української експансії на Захід, тому що банківська справа називається користувачами в числі тих сильних переваг, які українці відчувають в Україні, і яких їм не вистачає, коли вони перебувають у Європі", – розповів Гороховський.

Раніше Сергій Тігіпко, власник Універсал банку, на базі якого працює проєкт monobank, вже розповідав про план проєкту заходити в Польщу, проте не розголошував жодних деталей.

Як пояснює Гороховський, зараз в Польщі знаходиться близько 3 мільйонів українців, яким monobank хоче зробити зручний коридор для переказів Польща – Україна, Україна – Польща.

"Але також хочемо дати дуже звичний для клієнтів сервіс, до котрого вони звикли. У нас плани зробити теж і нагороди, і ігри, і акції", – додав він та наголосив, що банк орієнтуватиметься на всіх користувачів, а не лише на українців.

Для того, щоб відкрити рахунки треба, необхідно буде перебувати у Польщі і мати PESEL – аналог українського ІПН. Такі правила відкриття рахунків має банк-партнер у країні.

"Ми називаємося дуже оригінально у Польщі: stereo. Тобто тут ми mono, а там – stereo. І це дуже зручно", – розповів Гороховський.