Министр энергетики: переговорная ситуация по ЗАЭС зашла в тупик

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что дипломатические шаги по возвращению под украинский контроль Запорожской АЭС пока не имеют успеха.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, ситуация зашла в тупик, поскольку позиция, которую озвучивает Украина на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых - на демилитаризации станции, во-вторых - выходе с ЗАЭС работников Росатома. В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом.

"Но в ответ на это мы получили ничтожный указ Путина о том, что ЗАЭС - это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция", - рассказал Галущенко.

Министр отметил, что Украина получает от миссии МАГАТЭ, которая работает на ЗАЭС, тревожные сигналы того, что россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.

"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - сказал Герман Галущенко.

Напомним: