Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності – Галущенко

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На завершення опалювального сезону 2022 - 2023 років Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу й вугілля та підтримкою міжнародної коаліції.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом - станом на 03.02.2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)", – розповів Галущенко.

Зазначається, що з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари і 17 - атаки дронів-камікадзе. Були вражені ключові енергетичні об’єкти - теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі.

"У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80 % абонентів", - повідомив Міністр.

Проте завдяки роботі енергетиків вдалось зберегти цілісність роботи енергосистеми. Наразі вже 21 день поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит потужності.

Це було досягнуто внаслідок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

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Нагадаємо:

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає.