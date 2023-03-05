Tesla отзовет 3470 автомобилей Model Y из-за плохо закрепленных спинок сидений

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Компания Tesla, которая выпускает электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, которые крепят рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.

Об этом пишет Reuters.

Согласно заявлению национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ослабленный болт рамы сиденья может снизить эффективность системы ремней безопасности, что увеличивает риск травмирования во время аварии.

Компания Tesla сообщила NHTSA, что с декабря она обнаружила пять гарантийных претензий, которые могут быть связаны с этими условиями. В компании добавили, что им не известно о каких-либо травмах или смерти, которые могут быть связаны с проблемой отзыва.

Tesla проверит болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда со стороны водителя и пассажира к нижним рамам сидений, и в случае необходимости затянет их в соответствии со спецификациями.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla продал 74 402 электромобиля китайского производства в феврале - это на 31,65% больше, чем годом ранее.