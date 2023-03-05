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США готовят новые правила для инвестирования в технологический сектор Китая 

Воскресенье, 5 марта 2023, 10:38 - Игорь Пилипив
 
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Министерство финансов США готовит новую программу, которая может запретить американские инвестиции в определенные секторы Китая. 

Об этом пишет Wall Street Journal.

Администрации Байдена работает над новыми правилами, которые на практике в основном будет касаться американских инвестиций в Китай, однако, как отмечает WSJ, в докладе, подготовленном для Белого дома, не было названо ни одной страны.

Ожидается, что новые правила будут распространяться на инвестиции частного и венчурного капитала в передовые полупроводники, суперкомпьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта.

Американские чиновники хотят помешать своим инвесторам предоставлять финансирование и экспертные знания китайским компаниям, которые могли бы, например, улучшить скорость и точность военных решений Пекина.

Министерство финансов и Министерство торговли, как ожидается, завершат разработку своей политики в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что администрация президента США ограничат уровень передовых полупроводников, производимых южнокорейскими компаниями в Китае.

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Напомним:

Китай в четверг, 16 февраля, объявил об ограничительных мерах в отношении американских оборонных компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation из-за их поставок оружия Тайваню.

США Китай инвестиции технології
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