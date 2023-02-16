Китай запровадив санкції проти американських Lockheed Martin і Raytheon за продаж зброї Тайваню

Китай у четвер оголосив про обмежувальні заходи щодо американських оборонних компаній Lockheed Martin Corporation і Raytheon Technologies Corporation через їхні поставки зброї Тайваню.

Про це пише Associated Press (AP).

Як зазначає Reuters, Китай вніс Lockheed Martin Corp і Raytheon Technologies Corp до "списку ненадійних суб'єктів" через продаж зброї Тайваню, заборонивши їм імпорт і експорт, пов'язаний з Китаєм.

Ці заходи відбуваються на тлі посилення напруженості після того, як американські військові збили, як вони стверджують, китайську шпигунську повітряну кулю, і через день після того, як Пекін попередив про "контрзаходи проти відповідних американських організацій, які підривають суверенітет і безпеку Китаю", нагадує агентство.

Lockheed Martin і Raytheon Missile and Defense Corporation, дочірній компанії Raytheon Technologies, заборонено "займатися імпортною та експортною діяльністю, пов'язаною з Китаєм", йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Жодна з компаній не продає оборонну продукцію Китаю. Raytheon відмовилася від коментарів. З компанією Lockheed не вдалося негайно зв'язатися для отримання коментарів, додає Reuters.

Пекін також заборонив компаніям надалі інвестувати в Китай, заборонив їхньому керівництву в'їзд до країни, скасував дозволи на проживання для будь-якого персоналу в Китаї і наклав штрафи, які вдвічі перевищують контрактні суми продажу озброєнь Тайваню.

Незрозуміло, як Китай буде забезпечувати виконання таких штрафів, які, за заявами влади КН, повинні бути сплачені протягом 15 днів.

У лютому минулого року Китай наклав санкції на ці дві фірми за продаж зброї Тайваню, який Пекін вважає самопроголошеною провінцією, на суму 100 мільйонів доларів.

Щонайменше двічі Китай оголошував про санкції проти Lockheed і Raytheon у 2019 і 2020 роках, хоча Пекін не пояснював, в чому полягають ці санкції і як вони були запроваджені.

Сполучені Штати не продають зброю Китаю. Однак США зобов'язані за законом про відносини з Тайванем 1979 року надавати Тайваню засоби для самозахисту, а продаж зброї США завжди викликає гнів Китаю, нагадує Reuters.

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Економічна правда