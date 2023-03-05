Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности - Галущенко

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На завершение отопительного сезона 2022 - 2023 годов Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля и поддержкой международной коалиции.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время расширенного заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспечены топливом - по состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют - 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)", - рассказал Галущенко.

Отмечается, что с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре было осуществлено 31 воздушную атаку, из которых 14 массированные ракетные удары и 17 - атаки дронов-камикадзе. Были поражены ключевые энергетические объекты - тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи.

"В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн точек учета - это более 80% абонентов", - сообщил Министр.

Однако благодаря работе энергетиков удалось сохранить целостность работы энергосистемы. Сейчас уже 21 день подряд в энергосистеме отсутствует дефицит мощности.

Это было достигнуто в результате досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электрической энергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.