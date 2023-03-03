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Дефіциту потужності в енергосистемі нема вже 20 день поспіль – "Укренерго"

П'ятниця, 3 березня 2023, 10:38 - Олексій Павлиш

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. 

Про це заявили в "Укренерго".

"Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом", - заявили в держкомпанії.

При цьому працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки, додали в "Укренерго".

"Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає.

Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі, підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.

Економічна правда

Укренерго енергетика
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