В марте Украина сократила импорт электроэнергии на 95% в марте

В марте 2023 года Украина сократила импорт электроэнергии, по сравнению с предыдущим месяцем, на 95% - до 7 тысяч МВт-ч.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

Отмечается, что из Словакии в марте было поставлено почти 5,5 тысяч МВт-ч, из Молдовы - 1,5 тысяч МВт-ч.

"В то же время, по сравнению с февралем 2023 года, доля Словакии в структуре импорта сократилась с 96% до 77,6%. Наибольшие объемы были поставлены 11-12 марта и 25-26 марта.

Резкое увеличение импорта из Словакии 24-26 марта было спровоцировано падением цен на словацком рынке. В частности, на спотовом рынке, по данным биржи Okte, цена на базовую нагрузку на 25.03 сократилась до 30,52 €/МВт-ч", - говорится в сообщении.

В целом импорт электроэнергии в Украину остается на незначительном уровне, поскольку в энергосистеме наблюдается профицит в течение последнего месяца, потребности в дополнительном ресурсе нет, добавляет издание.

"Среди компаний, которые выкупают сечение для поставок из Словакии или Молдовы - "Д.Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг", "Нексттрейд", "НАП-Комьюнити", "Артлекс-Групп" и другие.

По данным аукционной платформы НЭК "Укрэнерго", разрешенная мощность для импорта из Словакии в течение месяца составляла 500 МВт, однако компании не выкупали сечение в полном объеме", - резюмировали в ExPro.

Напомним:

Европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей в Украину до 850 МВт с нынешних 700 МВт.

Экономическая правда