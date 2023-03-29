ENTSO-E разрешила Украине импортировать больше электроэнергии

Европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей в Украину до 850 МВт с нынешних 700 МВт.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции после заседания Энергетического совета, сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Мы встретились с украинским министром энергетики Галушенко. Он был здесь лично, несмотря на очень сложные ограничения на поездки. Со своей стороны, мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украине, а также обсудили конкретные пути продолжения демонстрации нашей солидарности в ближайшие месяцы.

Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", - заявила Симсон.

Она также проинформировала министров о плане поставки солнечных панелей в Украину, чтобы обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России временно удалось разрушить некоторые соединения с сетью".

Напомним:

Синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы состоялась 16 марта 2022 года. Энергосистема Украины была присоединена к сети ENTSO-E вместе с энергосистемой Молдовы.

Читайте также: Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС, но есть риск. Политический

Экономическая правда