АРМА отримало від продажу російського аміаку понад 1,3 мільярда

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом, одержало ще понад 254 мільйона гривень від продажу арештованого аміаку російського походження обсягом 9,7 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Всього від реалізації п’яти партій російського аміаку загальним обсягом близько 42 тис тонн, АРМА отримало понад 1,32 млрд грн.

"Варто зазначити, що кошти від проданого майна після погодження уряду перераховуються на придбання військових облігацій. Наразі, завдяки купівлі цінних паперів, до бюджету сукупно перераховано понад 1,2 мільярди гривень", – додали в Агентстві.

В АРМА додають, що випадку з продажем аміаку, крім ціни, сформованої за підсумками торгів, покупець має сплатити також:

винагороду електронному майданчику;

компенсацію держпідприємству АТ "Одеський припортовий завод" за прийом, захолоджування, зберігання та відвантаження сировини;

ПДВ і митні платежі.

Отже, реальна вартість арештованого аміаку для покупців є значно вищою, ніж остаточна ціна продажу за результатами торгів.

Економічна правда