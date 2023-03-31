Из-за непогоды и ремонтов отключения света возможны в двух областях - Минэнерго

Вследствие непогоды и продолжения ремонтных работ на энергетических объектах отключения электроэнергии возможны в двух областях - на Житомирщине и Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

Генерация электроэнергии в пятницу с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время на Житомирщине возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

В некоторых районах Харьковской области также возможны отключения света из-за последствий непогоды.

Кроме того, за последние сутки после недавних обстрелов свет вернули для 4,4 тыс. потребителей в Донецкой области, 1,6 тыс. в Харьковской области и около 500 потребителей в Херсонской области.

Напоминаем:

В четверг в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей были возможны непродолжительные отключения света.