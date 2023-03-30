Енергосистема працює з резервом потужності, відключення можливі у двох областях

Енергосистема України працює із запасом потужності, аби забезпечити всі потреби споживачів в України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що протягом останньої доби завершено ремонти і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни.

Водночас у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення.

Також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Нагадуємо:

Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу у середу були значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.

У Києві через погіршення погодніх умов були введені аварійні відключення - повідомлялось, що вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.

Надвечір того ж дня відключення скасували.