Енергосистема працює з резервом потужності, відключення можливі у двох областях
Енергосистема України працює із запасом потужності, аби забезпечити всі потреби споживачів в України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Зазначається, що протягом останньої доби завершено ремонти і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни.
Водночас у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення.
Також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
Нагадуємо:
Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу у середу були значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.
У Києві через погіршення погодніх умов були введені аварійні відключення - повідомлялось, що вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.
Також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.
Надвечір того ж дня відключення скасували.