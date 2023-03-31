Украина и Польша весной могут восстановить линию, которая соединит энергосистемы

Энергоатом заявил, что после выполнения оператором Укрэнерго своих обязательств, линию электропередач между Украиной и Польшей, которая не работала с 1991 года, можно будет снова запустить.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Воздушная линия электропередач через Польшу соединит украинскую и европейскую энергосистемы. Она работала еще при СССР, но после распада была выведена из эксплуатации и с 1991 года не работала.

Сейчас на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения Энергоатома проводят работы, предшествующие пусконаладочным.

"Поэтому как только свою часть обязательств выполнит и НЭК "Укрэнерго", линию можно будет вводить в эксплуатацию. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле", - говорят в Энергоатоме.

Как отметил глава компании Петр Котин, запуск линии электропередач укрепит связь Украины с европейской энергосистемой, а в перспективе позволит Украине экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС.

Напоминаем:

В прошлом году сообщалось, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и польский оператор системы передачи PSE S.A начали восстанавливать межгосударственную линию электропередач между Украиной и Польшей.

Введение восстановительного интерконнектора в работу в начале 2023 года может увеличить физические возможности для экспорта украинской электроэнергии в Польшу еще почти на 1 000 МВт, то есть в пять раз.