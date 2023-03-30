Основатель FTX не планирует признавать вину в новых обвинениях в США

Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, как ожидается, не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям, которые включают сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей.

Об этом пишет Reuters.

"31-летний Бенкман-Фрид ранее не признал себя виновным по восьми пунктам обвинений в мошенничестве и сговоре по краже миллиардов средств клиентов FTX с целью покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research.

Лицо, знакомое с этим делом, сообщило Reuters, что он также планирует не признавать себя виновным по новому обвинительному акту, состоящему из 13 пунктов", - пишет агентство.

Новые обвинения усиливают давление на Бенкмана-Фрида, которому грозит десятки лет заключения, если его признают виновным на суде, который начнется 2 октября, добавляет Reuters.

Он был арестован в декабре, после того, как шквал вывода средств клиентов, вызванный опасениями относительно смешивания средств между биржей и Alameda, привел к краху ныне обанкротившейся FTX.

Первоначальное обвинение, выдвинутое прокуратурой Манхэттена, содержало мало деталей о предполагаемой схеме. В заметке в блоге после ареста бывший миллиардер признал неадекватное управление рисками в FTX, но заявил, что не ворует средства.

В конце февраля прокуроры подали новый обвинительный акт из 12 пунктов, детализирующий обвинения в мошенничестве и обвиняющий Бенкмана-Фрида в незаконном взносе десятков миллионов долларов на политические кампании в США через подставных доноров, что является частью стратегии по "покупке влияния" в Вашингтоне.

А во вторник прокуроры объявили о еще одном обвинительном акте, который обвиняет Бенкмана-Фрида в сговоре с целью нарушения закона о борьбе со взяточничеством путем организации выплаты китайским властям 40 миллионов долларов, чтобы получить доступ к 1 миллиарду долларов в криптовалюте на счетах Alameda, которые были заморожены.

Бенкман-Фрид находится в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния, под залогом в 250 миллионов долларов США в ожидании суда.

Ранее на этой неделе окружной судья США Льюис Каплан одобрил изменения в пакет залога для Бенкмана-Фрида, которые имеют целью помешать обвиняемому влиять на свидетелей.

Напомним:

США обвинили основателя и бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам.

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Экономическая правда