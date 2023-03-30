"Укрэнерго" сняло ограничения подачи электроэнергии Киеву и области

"Укрэнерго" заявило о снятии ограничений в магистральных сетях для Киева и Киевской области благодаря завершению аварийно-восстановительных работ на одном из энергообъектов в центральном регионе Украины.

Об этом заявили в пресс-службе "Укрэнерго" по состоянию на 14:00.

"В центральном регионе завершились аварийно-восстановительные работы на одном из энергообъектов, что позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и Киевской области.

Ограничения потребления все еще применяются на Житомирщине. Благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше, чем обычно", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в госкомпании, из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, которые были повреждены российскими массированными обстрелами.

"Также сейчас из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей", - добавили в "Укрэнерго".

Там напомнили, что энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных россиянами ракетных и дроновых атак.

Поэтому в компании призывают потреблять электроэнергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, распределяйте, по возможности, их использование в течение суток. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним:

Энергосистема Украины работает с запасом мощности, чтобы обеспечить все потребности потребителей в Украине.

В то же время в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения, заявили в Минэнерго.

Экономическая правда