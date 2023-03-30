Энергосистема работает с резервом мощности, отключения возможны в двух областях
Четверг, 30 марта 2023, 11:54 -
Энергосистема Украины работает с запасом мощности, чтобы обеспечить все потребности потребителей в Украине.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Отмечается, что в течение последних суток завершены ремонты и восстановлено электроснабжение в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны.
В то же время в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения.
Также частично восстановлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.