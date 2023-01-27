Світові енергогіганти отримали надприбутки в 2022 через коливання цін на тлі війни в Україні – CNBC

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Деякі з найбільших світових нафтогазових компаній готові повідомити про рекордні прибутки, отримавши високі доходи після року коливань цін на паливо на тлі воргнення Росії в Україну.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з оцінками аналітиків, зібраними Refinitiv, нафтові компанії Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell і TotalEnergies планують повідомити про сукупний прибуток у 190 мільярдів доларів США за 2022 рік, коли їхні остаточні квартальні результати будуть опубліковані найближчими днями.

Очікується, що енергетичні гіганти використають свої надприбутки на винагороду акціонерів більшими дивідендами та викуп акцій.

Раніше президент США Джо Байден звинуватив нафтові компанії в тому, що вони пожинають "надприбуток війни", водночас відмовляючись сприяти зниженню цін на газ для американських споживачів. У червні 2022 Байден заявив, що Exxon Mobil заробляє "більше грошей, ніж Бог".

Представник Exxon Mobil Ерін Макграт сказала CNBC, що підвищення цін на енергоносії є "значною мірою результатом дисбалансу між попитом і пропозицією", і що саме інвестиції компанії за останні п’ять років сприяють квартальним результатам.

Прес-секретарі BP і Shell не побажали давати коментарі напередодні результатів за рік, а Chevron і TotalEnergies не відповіли на запит журналістів.

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Економічна правда