Инвестбанкир Игорь Мазепа: "Коболев – беднейший из бывших руководителей "Нафтогаза"

Инвестиционный банкир, владелец Concorde Capital Игорь Мазепа считает экспредседателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева самым бедным из всех бывших руководителей компании.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Мы с ним знакомы лет 20. Я действительно инициировал сбор залога для него, потому что для меня это борьба за здравый смысл. Я считаю, что Коболев, кстати, самый бедный из ушедших оттуда руководителей "Нафтогаза", - заявил Мазепа.

Он добавил, что считает так, даже несмотря на получение Коболевым 10-20 млн долл. премий.

"Потому что все остальные просто грабили эту компанию. Где Юрий Бойко, где братья Кацубы, где эти люди?

Если вы мне сейчас скажете, что зарплата руководителя крупной государственной компании меньше миллиона гривен в месяц и бонус не измеряется десятками миллионов гривен в год, то я очень сильно буду сомневаться в его намерениях", - добавляет инвестбанкир.

Что касается дел против экс-председателя "Нафтогаза" Андрея Коболева и экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, то Мазепа считает, что это оказывает большое влияние на руководителей крупных госкомпаний.

"Я общался с руководителями крупных госкомпаний, например. Они видят процессы с Пивоварским, Коболевым. Они демотивированы. Буквально все. Ты уже не имеешь никакой надежды, что государственный служащий или работающие на государственную компанию сделает какую-то свою обычную функцию, и подпишет обычную бумажку, чтобы была, например, туалетная бумага в туалете", - пояснил Мазепа.

"Я видел, сколько времени и усилий тратил тот же Ложкин, чтобы привлечь таких как Наталья Яресько или Андрея Пивоварского, людей из реального бизнеса на государственную службу. Я не пошел по этой дороге, слава Богу, что не пошел. Ребята, пытавшиеся что-то изменить, сейчас ходят с браслетами по судам. Каждому свое", - добавил он.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен.

По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нефтегаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

22 февраля НАБУ и САП сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое якобы нанесло государству ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в 2015 году. Пивоварский занимал должность министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 по апрель 2016 года.