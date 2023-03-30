Новегия планирует подарить Украине 12 дизель-поездов

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Норвегия собирается передать Украине 12 дизель-поездов - 4 до лета и еще 8 в течение года.

Об этом заявил министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд, пишет Nettavisen.

"Мы, вероятно, сможем отправить четыре из них до лета, и, возможно, еще восемь в течение года", - сказал министр.

Издание напоминает, что ранее Норвегия подарила Украине 32 модульных моста.

"Транспорт имеет решающее значение для того, чтобы все работало. Они (украинцы - ред.) находятся в военной ситуации, и нужно перевозить много материалов, продуктов питания и гражданской помощи", - добавил чиновник.

"Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда - еще один конкретный пример этого", - отметил Нюгорд.

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Поезда, которые отправят Украину, не являются новыми - им 40 лет. Однако именно Украина сделала запрос на этот тип подвижного состава, добавил министр.

Речь идет о двухвагонных поездах Norske Tog Class 92 (type 92), которые изготовлены в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag, пишет издание. Они имеют 168 мест и рассчитаны на скорость до 140 км/ч.

При этом такие поезда разработаны под европейскую колею 1435 мм, поэтому на них нужно будет заменить рельсы под более широкую железную дорогу, прежде чем Украина сможет их эксплуатировать.

Экономическая правда