Новегия планирует подарить Украине 12 дизель-поездов
Норвегия собирается передать Украине 12 дизель-поездов - 4 до лета и еще 8 в течение года.
Об этом заявил министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд, пишет Nettavisen.
"Мы, вероятно, сможем отправить четыре из них до лета, и, возможно, еще восемь в течение года", - сказал министр.
Издание напоминает, что ранее Норвегия подарила Украине 32 модульных моста.
"Транспорт имеет решающее значение для того, чтобы все работало. Они (украинцы - ред.) находятся в военной ситуации, и нужно перевозить много материалов, продуктов питания и гражданской помощи", - добавил чиновник.
"Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда - еще один конкретный пример этого", - отметил Нюгорд.
Поезда, которые отправят Украину, не являются новыми - им 40 лет. Однако именно Украина сделала запрос на этот тип подвижного состава, добавил министр.
Речь идет о двухвагонных поездах Norske Tog Class 92 (type 92), которые изготовлены в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag, пишет издание. Они имеют 168 мест и рассчитаны на скорость до 140 км/ч.
При этом такие поезда разработаны под европейскую колею 1435 мм, поэтому на них нужно будет заменить рельсы под более широкую железную дорогу, прежде чем Украина сможет их эксплуатировать.
Экономическая правда