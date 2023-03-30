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Новегия планирует подарить Украине 12 дизель-поездов

Четверг, 30 марта 2023, 12:38 - Алексей Павлыш
 
wikipedia

Норвегия собирается передать Украине 12 дизель-поездов - 4 до лета и еще 8 в течение года.

Об этом заявил министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд, пишет Nettavisen.

"Мы, вероятно, сможем отправить четыре из них до лета, и, возможно, еще восемь в течение года", - сказал министр.

Издание напоминает, что ранее Норвегия подарила Украине 32 модульных моста.

"Транспорт имеет решающее значение для того, чтобы все работало. Они (украинцы - ред.) находятся в военной ситуации, и нужно перевозить много материалов, продуктов питания и гражданской помощи", - добавил чиновник.

"Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда - еще один конкретный пример этого", - отметил Нюгорд.

 
wikipedia

Поезда, которые отправят Украину, не являются новыми - им 40 лет. Однако именно Украина сделала запрос на этот тип подвижного состава, добавил министр.

Речь идет о двухвагонных поездах Norske Tog Class 92 (type 92), которые изготовлены в 1984-1985 годах немецкой вагоностроительной компанией Duewag, пишет издание. Они имеют 168 мест и рассчитаны на скорость до 140 км/ч.

При этом такие поезда разработаны под европейскую колею 1435 мм, поэтому на них нужно будет заменить рельсы под более широкую железную дорогу, прежде чем Украина сможет их эксплуатировать.

Экономическая правда

Норвегия Украина железная дорога
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