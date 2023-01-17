В Украину прибыла последняя партия подаренных Норвегией мостов

фото: укравтодор

Украина получила от Норвегии 10 модульных мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон, выдерживающих тяжелый транспорт. Первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, 17 января "Укравтодор" получил остальные.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат подвоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения. Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон.

Техническая помощь финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы процесс установки мостов на деоккупированных территориях оперативно стартовал, украинские мостостроители пройдут тренинг в Польше, добавили в "Укравтодоре". Норвежские специалисты на примере одной из переданных переправ научат инженеров составлять их быстро и эффективно.

Отмечается, что Норвегия стала третьей страной, которая с начала российско-украинской войны передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее 9 временных мостов подарили Чехия и Франция. Часть этих мостов уже смонтирована в Киевской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Напомним:

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог.

Экономическая правда