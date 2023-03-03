Украина усиливает защиту энергосистемы к следующему отопительному сезону

Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации за счет укрытий и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что россияне наносили удары как по распределительным станциям, так и по предприятиям генерации электроэнергии, значительная часть из них подверглась разрушениям. Поэтому правительство планирует прибегнуть к мерам, которые обезопасят распределительные подстанции от вражеских дроновых и ракетных атак.

"Соответствующие проекты уже разработаны и вскоре будут реализованы. Будем это делать в течение года, готовясь к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Шмыгаль и отметил, что позаботятся и о безопасности электростанций. По его словам, на них уже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Напоминаем:

За 4,5 месяца, по данным Генеральной прокуратуры, 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 - по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".