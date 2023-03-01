Дефіциту електрики немає вже 18 днів і не прогнозується – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується, проте складна ситуація склалася у прифронтових районах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Споживання знаходиться на рівні робочого дня. При цьому потреби країни повністю покриваються виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

У Укренерго кажуть, що причина відсутності дефіциту зараз полягає у професійній робота енергетиків, які за кілька місяців змогли відновити функціональність енергосистеми та електростанцій.

Наразі в Україні працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно збільшується генерація з відновлюваних джерел енергії.

Вже 18-й день поспіль ліміти споживання до областей не доводились, а відтак мережевих обмежень наразі немає. У разі зміни ситуації в енергосистемі та різкого зростання споживання можливе застосування відключень.

На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

Складна ситуація склалася у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад.

За 4,5 місяці, за даними Генеральної прокуратури, 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго".