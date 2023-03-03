Малая приватизация: с сентября аукционов провели на 3 миллиарда
С начала восстановления малой приватизации в сентябре 2022 года состоялось 269 приватизационных аукционов, на которых было привлечено более 3 млрд грн инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.
В Фонде говорят, что несмотря на большую войну на приватизационных торгах наблюдалась серьезная конкуренция за государственные объекты: в среднем в аукционах участвовали пять потенциальных инвесторов, что иногда приводило к росту цен на активы втрое.
Среди наиболее успешных торгов ФГИ называет продажу порта "Усть-Дунайск" и Львовского ювелирного завода. Победители этих аукционов уже перечислили в госбюджет 201 млн грн и 185 млн грн соответственно.
Что касается аграрной отрасли, то продолжалась приватизация спиртовых заводов, и некоторые из них "ушли с молотка" за более чем 100 млн грн. Речь идет, например, о Мариловском спиртзаводе за 150 млн грн, Сторонибабском спиртзаводе за 142 млн грн, Вузловском спиртзаводе за 130 млн грн.
Напоминаем:
В феврале правительство дало "зеленый свет" проведению электронных аукционов не только в ходе малой приватизации, но и большой приватизации. Ранее они проводились при физическом присутствии участников.
Фонд госимущества готовит к приватизации три крупных предприятия в Запорожье: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Кремнийполимер" и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".