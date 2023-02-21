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Кабмін затвердив порядок проведення е-аукціонів під час великої приватизації

Вівторок, 21 лютого 2023, 17:55 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації - в уряду кажуть, що процес стане більш прозорим, конкурентним і результативним.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 21 лютого.

"Уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію. Лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, приватизація разом із діджиталізацією та дерегуляцією є ключовими елементами антикорупційної стратегії уряду.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що із початку року до державного бюджету від приватизації держмайна надійшло 645 млн грн, з них 464 млн грн - тільки за 14 днів лютого.

Економічна правда

Кабмін Шмигаль приватизація
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