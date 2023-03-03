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В "Дії" запустили новый опрос: предлагают выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги

Пятница, 3 марта 2023, 11:00 - Алексей Павлыш

В новом опросе в "Дії" украинцам предлагают выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Дія и Укрзалізниця объединяются, чтобы избавиться от российско-советского прошлого даже в названиях железнодорожных филиалов. Участвуйте в опросе, чтобы переименовать так, как хочется вам", - говорится в сообщении.

В "Дії" объяснили, что Юго-Западная железная дорога географически расположена на севере Украины, но получила название еще во времена Российской империи, когда Украина была ее юго-западной частью.

"Время это изменить! Зайдите в Дію - нажмите "Услуги" - выберите "Опрос" - посмотрите видеоролик председателя правления Укрзалізниці Александра Камышина - проголосуйте", - рассказали в "Дії".

Опрос продлится до 10 марта.

Как добавили в Минцифры, каждый украинец может выбрать один из четырех вариантов будущего названия:

  • Киевская железная дорога
  • Столичная железная дорога
  • Центральная железная дорога
  • Северная железная дорога.

Напомним:

АО "Укрзализныця" начинает программу "Железная украинизация", цель которой состоит в лишении имперских и российских названий, отметок и изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Экономическая правда

Дія Укрзализныця
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