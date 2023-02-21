Укрзализныця объявила о старте "Железной украинизации": детали

АО "Укрзализныця" начинает программу "Железная украинизация", цель которой состоит в лишении имперских и российских названий, отметок и изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Пора наконец избавиться от советского и имперского прошлого, которое более 100 лет пропитывало украинскую железную дорогу, выбросить на свалку истории все, что связывает нас и мешает развиваться. Пора полностью украинизировать железную дорогу", — отметил председатель правления УЗ Александр Камышин.

УЗ начала процесс подготовки к полной украинизации железной дороги еще летом 2022 года.

В частности, были изучены все возможные юридические и технические аспекты, проработано огромное количество информации об объектах, нуждающихся в украинизации.

"На основе этих данных мы составили комплексную программу украинизации, которая не просто меняет названия и снимает советские символы или русские названия, а фундаментально меняет украинскую железную дорогу", - добавил Камышин.

Комплексная программа рассчитана на три года - с 2023 по 2025 гг. За это время в несколько этапов планируется украинизировать все, что до сих пор связывало украинскую железнодорожную отрасль со страной-агрессором: названия региональных филиалов, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельфы и т.д. .