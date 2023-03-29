Стабилизационные отключения в Киеве и в области отменены – ДТЭК

"Укрэнерго" отменило ограничения в Киеве и области, что позволяет вернуть свет всем жителям региона.

Об этом заявили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому советуют следить за обновлениями.

Напомним:

В среду, 29 марта, несмотря на существенное увеличение спроса на электроэнергию из-за похолодания мощностей достаточно для обеспечения потребностей по всей стране, однако из-за непогоды в ряде областей аварийные отключения.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий были введены аварийные отключения - сообщалось, что они действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

Как добавили в КГВА, в Киеве из-за ухудшения погодных условий введены аварийные отключения - сообщалось, что они действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

Позже в ДТЭК добавили, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационных графиков.

Экономическая правда