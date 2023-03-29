Непогода вызвала обесточивание в ряде областей, ремонт сетей продолжается - Минэнерго

В среду, 29 марта, несмотря на существенное увеличение спроса на электроэнергию из-за похолодания мощностей, достаточно для обеспечения потребностей по всей стране, однако из-за непогоды в ряде областей аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ранее пострадавших от непогоды Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и Закарпатье почти полностью возобновили электроснабжение.

Однако непогода сместилась с запада в центр страны: от севера (Черниговская область) до юга (Одесская и Николаевская области).

Следовательно, значительные обесточения пока в:

Киевской области (более 31 тыс. абонентов по состоянию на 9:00 без света);

Черниговской области (5 тыс.);

Черкасской области (3,7 тыс.);

Хмельницкой области (3,2 тыс.);

Одесской и Николаевской областях (по 2,5 тыс.).

Также продолжаются работы по восстановлению поврежденных российскими обстрелами сетей в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В Житомирской области возможны отключения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Экономическая правда