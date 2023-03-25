Nokia стала резидентом Дія.City

getty images

Фінська технологічна компанія Nokia приєдналася до Дія.City.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Резидентство надасть компанії найкращі правові й податкові умови, інструменти для залучення венчурних інвестицій та захист прав на інтелектуальну власність. Тепер компанія зможе активніше розвиватися в Україні та сприяти розвитку цифрової економіки", – повідомив Федоров.

Компанія Nokia наразі займається виробленням телекомунікаційного обладнання, зокрема 5G.

Федоров додав, що команда Мінцифри співпрацює з Nokia у сфері розвитку інтернету і зв’язку. Компанія раніше передала 5000 роутерів для українських шкіл. Вони допомагають дітям продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог.

Для компаній-резидентів Дія.City передбачено спеціальний податковий режим. Зокрема, вони сплачуватимуть: Корпоративні податки: на вибір податок на виведений капітал у 9% або податок на прибуток у 18%; Податки на фонд оплати праці: податок на доходи фізичних осіб у 5%, із суми зарплати, що перевищує 240 тисяч євро на рік– 18% ПДФО. Військовий збір – 1,5%. Єдиний соцвнесок збережено на рівні 22% від мінімальної заробітної плати Стимули для "янгольских" інвестицій: 0% на дохід фізосіб як дивіденди за умови виплати не частіше одного разу на 2 роки. Також передбачена податкова знижка з ПДФО на суму інвестицій в українські стартапи.

Нагадаємо:

Фінська компанія Nokia Oyj оновила свій логотип, щоб люди більше не асоціювали його з мобільними телефонами - бізнесом, який вона залишила майже десять років тому.