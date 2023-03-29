Pepsi обновила свой логотип

фото: pepsi

Американская компания PepsiCo объявила об изменении логотипа своего основного напитка Pepsi - это является первым обновлением логотипа Pepsi в виде глобуса за последние 14 лет: компания вернулась к классическому красно-бело-синему глобусу с волнистыми линиями.

Об этом сообщается на сайте Pepsi.

Отмечается, что Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда, а во всем мире - в 2024 году, "что ознаменует следующую эру бренда, направленную в будущее".

фото: pepsi

фото: pepsi

"В PepsiCo мы разрабатываем наши бренды так, чтобы они рассказывали убедительную и целостную историю. Pepsi является ярким примером бренда, который в течение 125 лет постоянно переосмысливает себя, чтобы оставаться частью поп-культуры и частью жизни людей", - сказал старший вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.

"Мы разработали новую айдентику бренда, чтобы связать будущие поколения с наследием нашего бренда, соединив различия из нашей истории с современными элементами, чтобы показать наше смелое видение будущего", - добавил он.

"Обновленная цветовая палитра включает синий и черный цвета, которые добавляют контраста, яркости и современности классической цветовой гамме Pepsi", - добавили в компании.

Среди ключевых элементов обновленного дизайна - надпись Pepsi вернули внутрь круга на белую полосу, также, учитывая "постоянный фокус бренда на Pepsi Zero Sugar", в дизайне использован черный цвет, что "еще больше подчеркивает приверженность бренда к Pepsi Zero Sugar в будущем".

Экономическая правда