PepsiCo наконец прекратила производство газированных напитков в России

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PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России спустя почти шесть месяцев после того, как американская компания заявила, что приостановит продажи и производство после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что компания объявила об этом решении после того, как агентство Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных торговцев и спортзалов в Москве и за ее пределами и нашло банки и бутылки Pepsi с напечатанными датами производства июля и августа на заводах в России.

В заявлении для агентства американская компания заявила, что прекратила производство концентратов PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

"Впоследствии все концентраты в России были исчерпаны, и производство прекратилось", - заявил представитель компании 8 сентября.

Пресс-секретарь добавил, что это соответствует заявлению, которое компания сделала в марте 2022 года, но отказался комментировать, когда его попросили предоставить обновленную информацию о продажах и о том, были ли они прекращены.

Обзор Reuters свидетельствует, что продолжение производства означает, что газированные напитки все еще широко доступны в Москве, а также во Владивостоке на Дальнем Востоке и в Красноярске в Сибири.

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Издание указывает, что Запад не санкционировал еду и напитки в рамках масштабных мер, направленных на наказание России за ее действия в Украине. Но постоянная доступность подчеркивает сложность выхода из одной из самых больших стран мира.

В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для нью-йоркской Pepsi после США и Мексики.

Напоминаем:

Производители Oreo Mondelez, Nestle и PepsiCo столкнулись с увольнением сотрудников в Украине и сопротивлением сотрудников в Восточной Европе, возмущенных решениями компаний сохранить часть бизнеса в России.





