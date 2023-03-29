Один из крупнейших в мире поставщиков зерна Cargill прекратит экспорт из РФ

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции - американская Cargill - прекратит экспорт зерна из России, компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна.

О своих планах компания уведомила замглавы Минсельхоза РФ Оксану Лут, пишет РБК.

Подлинность документа изданию подтвердил источник, близкий к российскому министерству. О планах Cargill по прекращению экспорта из России заявили также еще два собеседника издания на зерновом рынке.

Отмечается, что российская "дочка" американской корпорации прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году (следующий сельскохозяйственный год начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года).

"В письме компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 ООО "Каргилл" не планирует осуществлять экспорт зерна из России "согласно состоявшемуся ранее обсуждению вопросов зернового экспорта и рекомендациям Министерства сельского хозяйства". В то же время компания пообещала, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены "в полном объеме в соответствии с имеющейся квотой", - пишет РБК.

Российская "дочка" Cargill также сообщила, что начинает пересматривать портфель активов, связанных с экспортом зерна, который ей принадлежит. В то же время сообщается, что изменений в отношении "любых других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается".

В пресс-службе Минсельхоза РФ подтвердили, что получили сообщение от Сargill. В российском офисе компании на запрос РБК не ответили.

Cargill - один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов.

Компания работает в России с 1991 года и ведет бизнес в четырех основных направлениях: сельское хозяйство (закупает, перерабатывает и перевозит зерно, масличные и другие товары для производителей пищевых продуктов и кормов для животных), пищевые продукты (поставляет производителям еды и напитков, ресторанным и торговым сетям продукты из мяса и птицы и ингредиенты), промышленность (работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и продукции из стали), а также предоставляет финансовые услуги клиентам из этих отраслей.

"Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 вывезет около 2,2 млн т, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров - для сравнения на долю лидера - компании "РИФ" - приходится 18%.

Собеседник РБК считает, что Cargill принял решение свернуть экспорт зерна из России на фоне усиления регулирования и давления на этот рынок со стороны государства", - пишет издание.

Напомним:

В марте 2022 года сообщалось, что глобальные торговцы сельскохозяйственными товарами Cargill Inc и Archer-Daniels-Midland Co сокращают бизнес-деятельность в России, но будут продолжать работать с "необходимыми" продуктами питания.

Экономическая правда