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Агрогиганты Cargill и ADM сокращают бизнес в РФ, но "основные" продуктовые заводы будут работать

Суббота, 12 марта 2022, 09:11

Глобальные торговцы сельскохозяйственными товарами Cargill Inc и Archer-Daniels-Midland Co сокращают бизнес-деятельность в России, но будут продолжать работать с "необходимыми" продуктами питания.

Об этом пишет Reuters.

"Пища является основным правом человека, и ее никогда не следует использовать как оружие", – говорится в заявлении Cargill.

"На этой неделе Cargill удалила со своего веб-сайта подробности о своем бизнесе в России и Украине. Ранее на сайте сообщалось, что в компании Cargill в России работают около 2500 человек, а инвестиции в агропереработку составляют более 1,1 миллиарда долларов", - пишет агентство.

Представитель Cargill сказал, что информация была удалена, поскольку сумма инвестиций была неверной. Компания отказалась предоставить обновленные данные по российским инвестициям.

ADM заявила, что ее присутствие в России очень ограничено, и она "уменьшит операции в России, не связанные с производством и транспортировкой основных пищевых продуктов и ингредиентов".

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аграрии компании Cargill Россия

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