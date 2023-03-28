На фоне возвращения Джека Ма в Китай Alibaba разделит свою империю на шесть подразделений

Alibaba Group планирует разделиться на шесть подразделений и изучить возможность привлечения финансирования или листинга для большинства из них в рамках серьезной модернизации, поскольку Китай обещает ослабить жесткие регуляторные меры и поддержать частные предприятия.

Об этом пишет Reuters.

Акции китайского конгломерата электронной коммерции, котирующиеся на бирже в США, которые потеряли почти 70% своей стоимости с момента введения ограничений в конце 2020 года, в начале торгов выросли почти на 9%.

Alibaba заявила, что в результате крупнейшей реструктуризации за свою 24-летнюю историю она будет разделена на шесть подразделений - Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group и Digital Media and Entertainment Group.

О реорганизации объявили на следующий день после того, как основатель компании Джек Ма вернулся домой, завершив годичное пребывание за границей, и в то время, как Пекин стремится стимулировать рост частного сектора после двухлетнего подавления передовых частных предприятий, пишет агентство.

"Первоначальное намерение и основная цель этой реформы - сделать нашу организацию более гибкой, сократить звенья принятия решений и быстрее реагировать", - заявил генеральный директор Даниэль Чжан в письме к сотрудникам, которое попало в распоряжение Reuters.

По его словам, каждая бизнес-группа должна реагировать на быстрые изменения на рынке, а каждый сотрудник Alibaba должен "вернуться к мышлению предпринимателя".

Чжан останется генеральным директором Alibaba Group, которая будет работать по модели управления холдинговой компанией, а также будет занимать должность гендиректора Cloud Intelligence Group.

Каждый из шести бизнесов будет иметь генерального директора, а также совет директоров и сохранит гибкость в привлечении внешнего капитала и проведении первичного публичного размещения акций, рассказали в компании.

Исключением будет Taobao Tmall Commerce Group, которая занимается коммерческой деятельностью в Китае и останется подразделением, полностью принадлежащим Alibaba Group.

В то же время инвесторы говорят, что это заявление вызвано беспокойством, что Alibaba потеряла потенциал роста, и сигнализирует об устранении регуляторных проблем.

"Это высвобождает дополнительную стоимость", - сказал Кенни Нг, стратег China Everbright Securities в Гонконге.

"С такими ожиданиями инвесторы будут более позитивно относиться к Alibaba. Это может свидетельствовать о новом витке развития бизнеса и уменьшить беспокойство по регуляторным вопросам", - сказал он.

Реструктуризация является одним из крупнейших корпоративных шагов крупной китайской технологической компании за последние годы, поскольку отрасль оказалась под жестким регуляторным надзором, что привело к приостановке заключения сделок.

В последнее время власти смягчили свой тон по отношению к частному сектору, поскольку лидеры пытаются поддержать экономику, пострадавшую от трех лет строгих ограничений, вызванных COVID-19.

Компании, однако, колеблются, непублично указывая на отсутствие новой политики поддержки и новой регуляторной базы.

Акции Alibaba выросли в понедельник после того, как основатель компании Ма вернулся в Китай, завершив более чем годовое пребывание за рубежом, которое отрасль рассматривала как отражение настроений частного бизнеса.

Новый премьер-министр Китая Ли Цянь признал, что возвращение Ма на материк может способствовать повышению деловой уверенности среди предпринимателей, и с конца прошлого года начал просить его вернуться, сообщили Reuters пять источников, знакомых с этим вопросом.

"Кажется определенным совпадением, что это происходит именно тогда, когда Ма, кажется, чувствует себя комфортно после возвращения. Как по мне, это свидетельствует о том, что Alibaba уже давно хотела это сделать, но ждала случая", - сказал главный макроэкономист брокерской компании Equiti Capital Стюарт Коул.

По его словам, реструктуризация "вносит элемент гибкости и адаптивности в компанию, которая сейчас является чем-то вроде бегемота".

Напомним:

Основатель Alibaba и один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годовое пребывание за рубежом, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая.

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Экономическая правда