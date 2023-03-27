Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай – СМИ

Основатель Alibaba и один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годовое пребывание за рубежом, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на публикацию китайской газеты South China Morning Post.

Ма, один из самых известных китайских предпринимателей, покинул материковый Китай в конце 2021 года, и с тех пор его видели на фотографиях в Японии, Австралии и Таиланде.

"Когда-то один из самых откровенных бизнесменов страны, он отошел от публичного внимания в конце 2020 года после критики китайской регуляторной системы, которую впоследствии обвинили в том, что она спровоцировала широкомасштабные регуляторные репрессии со стороны Пекина.

Хотя в последние месяцы китайские власти заявили, что прекратили репрессии и будут искать пути поддержки частного сектора, китайские предприниматели заявили, что рассматривают решение Ма остаться за рубежом как фактор, препятствующий доверию", - пишет агентство.

Акции Alibaba в Гонконге выросли более чем на 4% после публикации материала SCMP.

SCMP не указала, когда Ма вернулся в Китай, но со ссылкой на источники сообщается, что он посетил школу, которую основал в городе Ханчжоу, где расположены Alibaba и компания Ant Group, занимающаяся финтехом.

Alibaba не сразу ответила на просьбу о комментарии.

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Экономическая правда