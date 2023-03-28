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Во Львовской области из-за непогоды перебои со светом более чем в 160 населенных пунктах

Вторник, 28 марта 2023, 12:38 - Анастасия Жарикова

Во Львовской области из-за непогоды полностью обесточены 80 и частично 82 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго.

"По состоянию на 10:00 сегодня из-за ночных порывов ветра и гололеда во Львовской области обесточены 80 населенных пунктов полностью и 82 - частично в разных районах области", - говорится в сообщении.

Сотрудники компании работают над ликвидацией последствий порывов и восстановлением электроснабжения потребителям.

Всего задействовано 60 бригад "Львовоблэнерго" в составе 258 работников и 90 единиц техники.

Частично или полностью отсутствует свет в семи распределительных электросетях (РЭМ):

  • Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Жидачевская, Перемышлянская часть);
  • Западном РЭС (Жовковская, Городоцкая част.);
  • Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская, Буская част.);
  • Северном РЭС (Красноградско-Сокальская, Каменка-Бугская част.);
  • Южном РЭС (Стрыйская, Сколевская, Дрогобычская, Бориславская част.);
  • Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская, Турковская част.);
  • ЛМЭМ (Жовковская част.).

Напоминаем:

Во вторник, 28 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий происходят аварийные отключения потребителей.

электроэнергия Львов энергетика
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