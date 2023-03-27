В этом году правительство может выплатить НБУ более 80 млрд грн за ОВГЗ

Национальный банк Украины ожидает получить 81,7 млрд грн купонных платежей по военным облигациям, приобретенным у Министерства финансов в 2022 году в случае, если учетная ставка будет оставаться на уровне 25%.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос "Экономической правды"

"Ожидаемая сумма процентных платежей, которые Национальный банк Украины должен получить в 2023 году по военным ОВГЗ, приобретенным НБУ у Министерства финансов Украины в течение 2022 года, составляет 81,7 млрд грн, при сохранении учетной ставки Национального банка 25% до конца 2023 года", - отметили в регуляторе.

Из этой суммы НБУ уже получил первые 2,2 млрд грн, так что до конца текущего года там ожидают получить от правительства еще 80,5 млрд грн купонных платежей по эмиссионным ОВГЗ.

В Нацбанке напомнили, что купонные платежи по облигациям привязаны к учетной ставке НБУ. Так, согласно постановлению правительства о выпуске военных облигаций для Нацбанка, размер купона рассчитывается как среднее значение учетной ставки за последние 12 месяцев до даты выплаты такого купона. Размер учетной ставки, начиная с июня 2022 года, составляет 25%.

Отметим, что полученные проценты правительства становятся частью дохода НБУ. Прибыль регулятора (совокупные доходы за исключением расходов), в соответствии с действующим законодательством, перечисляется в бюджет Украины по итогам отчетного года. То есть обратно в бюджет выплаченные в пользу НБУ в этом году купоны за ОВГЗ могут частично вернуться только в 2024 году.

В 2023 году правительство и Нацбанк договорились больше не прибегать к "печати" денег, поскольку это несет значительные риски для стабильности гривны. Также обязательство прекратить эмиссионное финансирование бюджета содержится в меморандуме между Украиной и МВФ.

Накануне глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор больше не будет прибегать к "опасному печатанию денег".

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