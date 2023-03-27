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УЗ запускает модернизированный инклюзивный электропоезд из Львова в Ровно

Понедельник, 27 марта 2023, 14:04 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" объявила, что капитально модернизированный инклюзивный электропоезд со вторника, 28 марта, будет курсировать по маршруту №804/803/806/805 Львов - Ровно - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Поезд №806/805 будет отправляться из Львова ежедневно, кроме субботы, в 16:35, и прибывать на станцию Ровно в 19:25. Со ст. Ровно поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20 и прибывать во Львов в 16:10.

Поезд №804/803 будет отправляться из Львова по пятницам и воскресеньям в 9:50 и прибывать в ст. Ровно в 12:40. Со ст. Ровно поезд будет отправляться ежедневно, кроме суббот, в 6:45 и прибывать во Львов в 9:35", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты уже доступны онлайн - в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также - в кассах вокзалов.

 
 
фото: уз

Напомним:

"Укрзализныця" презентовала первый украинский электропоезд ЕПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях.

Экономическая правда

Укрзализныця
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