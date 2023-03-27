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УЗ запускає модернізований інклюзивний електропоїзд зі Львова до Рівного

Понеділок, 27 березня 2023, 14:04 - Олексій Павлиш

"Укрзалізниця" оголосила, що капітально модернізований інклюзивний електропоїзд з вівторка, 28 березня, курсуватиме маршрутом №804/803/806/805 Львів - Рівне - Львів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Поїзд №806/805 відправлятиметься зі Львова щоденно, крім суботи, о 16:35, і прибуватиме до станції Рівне о 19:25. Зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься по п’ятницях та неділях о 13:20 і прибуватиме до Львова о 16:10.

Поізд №804/803 відправлятиметься зі Львова по п’ятницях та неділях о 9:50 і прибуватиме до ст. Рівне о 12:40. Зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься щоденно, крім субот, о 6:45 і прибуватиме до Львова о 9:35", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки вже доступні онлайн - в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті, а також - в касах вокзалів.

 
фото: уз
 
фото: уз

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Економічна правда

Укрзалізниця
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