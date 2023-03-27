В НБУ допускают снижение учетной ставки в этом году

Члены Комитета монетарной политики НБУ ожидают сохранения довольно жестких монетарных условий и в дальнейшем, но большинство из них считает, что при условии устойчивого замедления инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено макропрогнозом в январе.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ относительно уровня учетной ставки.

Так, члены Комитета заявили, что инфляция начала снижаться раньше и быстрее, чем ожидалось.

"Однако высокий уровень неопределенности из-за войны тормозит экономическое восстановление и обусловливает формирование все еще высоких инфляционных и девальвационных ожиданий. Кроме того, сохраняются риски прекращения работы "зернового коридора", а также давление со стороны сверхвысокого остатка средств на текущих счетах в банковской системе", - говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что доходность гривневых инструментов постепенно растет. Однако ставки по срочным депозитам крупнейших банков и в дальнейшем остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции.

"Учитывая это, участники дискуссии согласились, что для поддержания курсовой устойчивости, снижения инфляции и улучшения ожиданий необходимы жесткие монетарные условия и в шестой раз подряд единодушно высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25%.

Члены КМП также единодушно высказались за изменение механизма расчета обязательных резервов (ОР), который сделает невозможным манипуляции банков с квазисрочными вкладами во избежание усиленных нормативов ОР и будет побуждать их к привлечению средств вкладчиков на более длительные сроки", - добавили в регуляторе.

При этом большинство участников дискуссии поддержали оптимизацию операционного дизайна монетарной политики, в частности снижение ставки по депозитным сертификатам (ДС) овернайт до 20% и введение трехмесячного ДС под учетную ставку с привязкой к результативности привлечений банками срочных депозитов в гривне.

Эта мера усилит стимулы для банков конкурировать за срочные средства вкладчиков, будет способствовать более быстрому росту привлекательности гривневых активов и снизит риски для макрофинансовой стабильности, говорят в НБУ.

В Нацбанке также подчеркнули, что члены КМП ожидают сохранения довольно жестких монетарных условий и в дальнейшем, впрочем большинство из них считает, что при условии устойчивого замедления инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом.

Напомним:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% - инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще является высокой.

Экономическая правда