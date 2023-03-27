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Перевод на летнее время на работу энергосистемы существенно не влияет – "Укрэнерго"

Понедельник, 27 марта 2023, 11:58 - Алексей Павлыш

Потребление электроэнергии значительно ниже, чем в понедельник на прошлой неделе - это связано со значительным потеплением и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

При этом в компании объяснили, что перевод на летнее время, который состоялся в ночь на воскресенье, на работу энергосистемы существенно не влияет.

Относительно генерации - работают все виды электростанций.

"Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Активная работа гидроэлектростанций сохраняется в течение суток и дополнительно растет, покрывая пиковые часы потребления в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - говорится в сообщении.

При этом в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, применяются ограничения потребления. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет.

"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети.

Восстановительные работы для устранения сетевых ограничений и повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими массированными атаками", - добавили в компании.

Напомним:

В понедельник энергосистема Украины продолжает работать с запасом мощности, несмотря на увеличение спроса.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика электроэнергия
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